برصاصة في الرأس.. استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الديك

استشهد فجر اليوم السبت الطفل الفلسطيني محمد الديك، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استشهد الطفل محمد مراد الديك (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال لدى اقتحام، قرية كفر نعمة فجر اليوم.

وكان الهلال الأحمر، قال إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في قرية كفر نعمة، وانه جرى محاولة إنعاش قلب ورئتي المصاب.

وبالشهيد الجديد ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى (431) شهيداً وفق مركز معلومات فلسطين (معطى) موزعين كالتالي:

🔸 (99) جنين

🔸 (77) طولكرم

🔸 (58) الخليل

🔸 (50) نابلس

🔸 (40) رام الله

🔸 (39) القدس

🔸 (28) طوباس

🔸 (18) قلقيلية

🔸 (11) بيت لحم

🔸 (8) أريحا

🔸 (3) سلفيت