وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي قليوب التخصصي

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفي قليوب التخصصي ،في ساعات متأخرة من الليل، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب المدير، ورضا عثمان المدير الإداري للمستشفي والفريق المعاون .

استهل وكيل الوزارة جولته المرورية داخل المستشفي بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن من انتظام سير العمل وتابع الخدمات المقدمة.

كما تفقد العنايات المركزة والمتوسطة، ووجه بعدة توصيات أثناء تفقد عناية الأطفال،

أهمها:-

▪︎ إعادة النظر في دخول حالات الأطفال ذات الأوزان القليلة، والتي تعدت أعمارها ال ٢٨ يوم، حيث يجب حجزها بحضانات عناية الأطفال "PICU"

▪︎ إعادة النظر في وجود عدد ٢ حضانة بالوحدة لمثل هذه الحالات.

▪︎ التشجيع علي الرضاعة الطبيعية للأطفال المحتجزين بالعنايات المركزة والحضانات ، وترشيد استخدام الالبان الصناعية ..

ثم توجه وكيل الوزارة إلي قسم الأشعة، وأشاد بتواجد طبيب الأشعة التليفزيونية علي مدار اليوم.

كما تفقد باقي أقسام المستشفي، وفي نهاية المرور أعرب عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفي وفريقه المعاون، وجميع طاقم العمل علي حسن سير العمل والمستوي المتميز من الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.