"مبابي" يُثير الجدل من جديد مع باريس سان جيرمان

أثار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل من جديد، بعدما قرر الجهاز الفني للبي إس جي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي استبداله خلال مباراة موناكو، ضمن منافسات مسابقة الدوري.



وكانت مباراة موناكو أمام باريس سان جيرمان قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدت إلغاء هدف لفريق موناكو.

وقرر إنريكي تغيير مبابي، ليتفاجأ الجميع داخل الملعب، بأن الدولي الفرنسي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، ليتجه للمدرجات ويجلس إلى جانب والدته ومديرة أعماله فايزة العماري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن العماري نجحت في التوصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن انتقال نجلها لصفوف الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن مبابي ارتبط خلال السنوات الماضية بالانتقال لريال مدريد، لكن اللاعب فضل تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي على الانتقال للميرينجي خلال العام قبل الماضي 2022.