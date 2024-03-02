جثمان الراحل حلمي بكر يغادر الشرقية متجهًا للقاهرة

غادر جثمان الراحل حلمي بكر، محافظة الشرقية وفي طريقه إلى القاهرة، استعدادًا لصلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة وذلك بعد وصول ابنه هشام إلى مصر .

وفاة حلمي بكر

فارق الموسيقار حلمي بكر، عالمنا أمس الجمعة بعد فترة صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عامًا .

تصريح صادم من شقيق حلمي بكر

وكان شقيق الموسيقار حلمي بكر، أعرب عن استيائه وحزنه الشديد بسبب تصرفات زوجة الراحل، والتي رفضت إعطاءه تصاريح الدفن .

وقال شقيق الموسيقار حلمي بكر خلال مداخله هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، والذي يذاع على شاشة Mbc مصر:" زوجته رفضت إعطاء أصل تصريح الدفن لي حتى أتمكن من نقل المرحوم إلى القاهرة ".

وناشد شقيق الموسيقار حلمي بكر المسؤولين من خلال البرنامج، لتوفير ثلاجة للموتى لوضع الراحل بها لحين وصول ابنه من خارج مصر، حيث مقرر أن يصل مصر عصر اليوم السبت، مشيرًا إلى أن المستشفى التي توفى بها لا يوجد بداخلها ثلاجة للموتى ".

مكان وموعد جنازة وعزاء حلمي بكر

حددت نقابة المهن الموسيقية، موعد عزاء الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا أمس الجمعة بعد فترة صراع مع المرض .

وقال مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ “بوابة الوفد الإلكترونية"، أن عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، والجنازة مقرر أن تقام غدًا ولكن لم يتم الاستقرار على مكانها حتى الآن، وبمجرد تحديد المسجد للصلاة على الفقيد سوف يعلن فورًا ".

نقابة المهن الموسيقية تنعي حلمي بكر

نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد فترة صراع مع المرض .

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي:" البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".