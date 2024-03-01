استعدادات تموين سوهاج لشهر رمضان الكريم

صرح المهندس محمد ابرهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بقيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بوضع خطة للاستعداد لشهر رمضان المعظم تضمن توافر السلع التموينيّة والغذائية الأساسية للمواطن بأنحاء المحافظة خاصة من اللحوم والدواجن شنت المديرية عدة حملات تموينيّة مكثفة لضبط الاسواق والأسعار .



وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ففي مجال توفير الخبز تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم خلال الشهر وبما يضمن توافر الخبز خلال فترتي الإفطار والسحور وأيضا على مدار اليوم .

كما تم وضع خطة بتكثيف الجهود الرقابية والحملات التموينيّة المشتركة لضبط الأسعار بالاسواق وتوفير أرصدة من السلع التموينيّة التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة سلع ( السكر _ الزيت _ الأرز) .

وتتابع مديرية التموين يوميا أرصدة السلع التي تصرف على البطاقات التموينية ومدى كفاية المخزون من الارصدة والرصيد المتبقي صباح كل يوم .



وأكد المهندس محمد إبراهيم على أنه تم مخاطبة الشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج لتوفير كميات من اللحوم والدواجن إستعدادًا لشهر رمضان وتم الإتفاق على توفير الكميات التالية: (٢٠٠٠) طن سكر و(٣٠) طن أرز و(١١٠) طن زيت و(٢٠) طن مسلى و(٩٢) طن مكرونة و(٢٠) طن شاى و(١٢) طن فراخ بخلاف ما يرد (٥٠) طن فراخ هذا بخلاف جميع السلع الاخرى من الاصناف التى يحتاجها المستهلك .

كما تم الإتفاق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكيه على توفير : (٢) طن لحوم و(٢٥) كرتونة كبدة و(٣٠) كرتونة وراك و(١) طن فراخ مجمدة و(١٠٠) طن دقيق و(٣٠٠) كرتونة زيت طعام و(١٥) طن أرز و(٥٠) كرتونة شاي العروسة و(١٠) كرتونة مسلي و(٣٠٠) كرتونة مكرونة

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الداخلية: جهزت (١٢) منفذ أمان ثابته تابع لوزارة الداخلية على مستوي المحافظة و(٤) معارض تابعة لمبادرة كلنا واحد تابعة لوزارة الداخلية بمدينة سوهاج توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة .

كما أن القوات المسلحة جهزت : عدد (٢٣) منفذ تابع لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة وعدد (٩) سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى أنه بالنسبة للغرفة التجارية ومعارض اهلا رمضان فقد تم التنسيق مع الغرفة التجارية والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لإقامة معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى هايبر الشركه المصرية ومشروع جمعيتي الخاص بالتموين وعددها كالتالى تجهز الغرفة التجارية ثلاث معارض ويوجد بنطاق المحافظة ٣٥ مشروع جمعيتي وعدد ٤ هايبر للشركة المصرية وكذلك معرضين أهليين وتجهز الوحدات المحلية معرضين أهلا رمضان .





كما أكد وكيل وزارة التموين بسوهاج على أنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف فرعية بكافة إدارات التموين بالمراكز تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر مضان لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها ويتم إبلاغ الوزارة والمحافظة بأي أحداث طارئة أو أي شكاوى للعمل على إزالتها فورًا.



سيتم تكثيف الحملات ومضاعفة اعدادها خلال أيام شهر رمضان المعظم للتأكد من إلتزام الأسواق والمخابز والمنشأت التجارية بالمحافظة .