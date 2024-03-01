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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان جنازة وعزاء الموسيقار حلمي بكر (خاص)

حلمي بكر
حلمي بكر

حددت نقابة المهن الموسيقية، موعد عزاء الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا اليوم الجمعة بعد فترة صراع مع المرض .

 

وقال مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ “بوابة الوفد الإلكترونية"، أن عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، والجنازة مقرر أن تقام غدًا ولكن لم يتم الاستقرار على مكانها حتى الآن، وبمجرد تحديد المسجد للصلاة على الفقيد سوف يعلن فورًا ".

 

نقابة المهن الموسيقية تنعي حلمي بكر 

نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد فترة صراع مع المرض .

 

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي:" البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة  الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر  وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".

 

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

 

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

 

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".

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