سوهاج: تحرير 449 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية شنت المديرية حملات متفرقة بتعليمات وإشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بأنحاء سوهاج وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابي المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.



وشنت المديرية والإدارات التابعة لها عدد من الحملات التموينيّة المكبرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة في جميع أنحاء المحافظة.

وقال المهندس محمد إبراهيم أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( ٤٤٩ ) جنحة تموينية على مدار الأربعة أيام الماضية وهي كالتالي عدد (٤١٢) محضر وجنحة في مجال المخابز وعدد (٣٧) محضر وجنحة فى مجال الأسواق وتنوعت المخالفات بين "نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان عن مواعيد العمل ونظافة وعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن أسعار" وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها.



وأضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن من أهم المضبوطات: عمل محضرعدم إعلان عن اسعار وضبط ١٣٠ علبة سجائر وتحرير محضر غش تجاري وضبط ١٥ طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي .



وأكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.



وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.