اعترافات المتهمين بإرتكاب واقعة اختطاف شاب في شبرا

أعترف 3عاطلين بإرتكابهم واقعة خطف طالب في منطقة شبرا، ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالي كفدية مقابل إطلاق سراحه ، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وقال أحد المتهمين ، بسابقة تعامله مع المجني عليه ، بقصد تسهيل سفره للخارج مقابل مبلغ مالي ، إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعيد المبلغ المالي، فاتفق مع باقي المتهمين الآخرين وقاموا باختطافه واحتجازه بالشقة المشار اليها، لإجباره على إعادة المبلغ المالي.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة شبرا ، من أحد المواطنين يفيد باختفاء نجله، طالب يدرس بالخارج، ويعمل في مجال سفر العمالة للخارج، وتلقيه اتصالا هاتفيا من نجله، وتحدث معه أحد الأشخاص غير معلوم لديه، وطلب منه مبلغ مالي وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية، واحتجازهم للمجني عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة،

بمواجهة المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين، واتهمهم بخطفه واحتجازه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة

