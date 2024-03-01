علماء يكتشفون طريقة لتحسين وظائف الكبد دون أدوية

أخبر خبراء أمريكيون من جامعة أوريغون كيفية تحسين صحة الكبد دون اللجوء إلى الأدوية.

خلص العلماء إلى أنه لتحسين وظائف الكبد، من الضروري تقليل استهلاك السكر في نظامك الغذائي اليومي، والجمع بين ذلك والنشاط البدني والتحكم في تناول السعرات الحرارية، كما كتب موقع ActualNews عن هذا.

من بين الأطعمة التي تضر الكبد، أخطرها عادة هي تلك التي تحتوي على الكثير من الدهون والكوليسترول، ويشير الباحثون الأمريكيون إلى أن التصحيح الغذائي، حتى فيما يتعلق بالأطعمة الدهنية، لن يكون فعالا إذا لم تقلل من مستوى السكر في النظام الغذائي.

وقال الخبراء: "إن القيود المفروضة على الأطعمة الدهنية والكوليسترول تساعد بشكل فعال على تطبيع الوزن واستعادة عملية التمثيل الغذائي، ولكن إذا تجاهلت السكر، فسوف يتأخر العلاج بشكل كبير".

وإهمال اتباع نظام غذائي صحي، وفقا للباحثين، سيؤدي إلى زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد والذين سيحتاجون لاحقا إلى زرع الأعضاء بحلول عام 2020 ما يصل إلى 30٪ من السكان البالغين اليوم لديهم رواسب دهنية في الكبد غير المرتبطة بإدمان الكحول، يقول العلماء بقلق.