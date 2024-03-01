إصابة عامل بحروق إثر خلافات الجيرة

أصيب عامل بحروق شديدة بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية اثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء خالد البروي مدير الأمن تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بشارع مسجد الفتح بمنطقة أبو يوسف بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص ،حدوث مشادة كلامية بين كل من " طرف أول " ب.أ" 27 عاما،وشقيقه "م.ا"31 سنة، عامل أمن بشركة خاصة، مصاب بحروق بالوجه والصدر واليدين من الدرجة الأولى والثانية وتم نقله إلي المستشفي العام ، ولا يمكن استجوابه .

و"طرف ثان" "م.أ" إسماعيل 33 سنة عامل، مصاب بحروق بسيطة بالوجه والصدر واليدين ،وتم نقله إلى مستشفى الطاهر الخاصة لتلقى الإسعافات اللازمة .

وتبين من التحريات إلى أن الطرفين مقيمان بالشارع محل البلاغ،بينهما خلافات بسبب الجيرة،

تبين حدث بين الطرفين مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها قام خلالها الأخير بسكب مادة معجلة للاشتعال (بنزين) من عبوة بلاستيكية كانت بحوزته على الثاني، وإشعال النيران به مستخدماً قداحة"ولاعة"، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها ، وتمكنت قوات الأمن من ألقى القبض على طرفي المشاجرة و مواجهتهما، أقرا بالواقعة.

وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة