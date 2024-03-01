ترتيب هدافي الأهلي في البطولات الأفريقية عبر التاريخ

واصل حسين الشحات ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مسلسل تألقه بتسجيل هدف الفوز على حساب يانج أفريكانز التنزاني في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة.

وفاز الأهلي على ضيفه يانج أفريكانز بنتيجة 1-0 ، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة عقب تحقيق 3 انتصارات والتعادل في 3 لقاءات بدون أي هزيمة.

الشحات رفع رصيد أهدافه مع الأهلي عبر البطولات الأفريقية إلى 20 هدفاً وهو هداف الجيل الحالي قارياً كما أنه هداف دوري أبطال أفريقيا حتى الآن برصيد 5 أهداف.

ويحتل حسين الشحات المركز الرابع في ترتيب هدافي الأهلي عبر التاريخ بهدفه في مرمى يانج أفريكانز وأصبح أمامه فرصة كبيرة للتقدم في هذه القائمة التاريخية.

وساهم الشحات منذ انضمامه للأهلي في يناير 2019 في تسجيل 20 هدف بالبطولات الأفريقية كما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات.

وجاءت قائمة هدافي الأهلي عبر البطولات الأفريقية على النحو التالي:

محمود الخطيب (37 هدفاً) محمد أبو تريكة (32 هدفاً) عماد متعب (28 هدفاً) حسين الشحات (20 هدفاً) وليد سليمان (20 هدفاً)

الأهلي يفوز على يانج أفريكانز

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 46، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، ولم يعرف الفريق الهزيمة في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وأكد الأهلي تربعه على قمة المجموعة الرابعة، بعدما سبق وضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة من الجولة الماضية.

ويترقب الأهلي مواجهة أحد الفرق التي تحتل وصافة مرحلة المجموعات بدوري الأبطال في ربع النهائي.

وتأهلت 6 أندية لربع النهائي وهي الأهلي ويانج أفريكانز ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأسيك ميموزا الإيفواري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.