مرتضى منصور يحذر زوجة حلمى بكر بعدم حضور جنازته

أعلن المستشار مرتضى منصور وفاة الموسيقار حلمى بكر بعد صراع كبير مع المرض عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال المستشار مرتضى منصور:" توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته ايداعه في إحدي مستشفيات القاهرة وكان علاجة علي نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفة رغم حالتة الصحية وايداعه بإحدى قري مركز كفر صقر بلا رعاية أوعناية في الوقت التي تركتة زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة .



وأضاف تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفي بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفي وهو يعاني من حالة صحية سيئة.



لذلك بصفتي وكيلا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله، وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه واصدقاءه في حالة غليان .



وفاة حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر رحل منذ قليل فى أحد مستشفيات الشرقية، وهو الموسيقار الكبير الذي قدم أكثر من 1500 عمل، وتعاون مع كبار نجوم مصر والوطن العربي، وهو الموسيقار الذي كان بلقب نفسه بأنه الواصي علي الأغنية، خاصة وأنه ترأس لجان استماع نقابة الموسيقيين لمدة 40 سنة حيث كان يجري اختبارات للمتقدمين لعضوية نقابة الموسيقيين.