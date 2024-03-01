وكيل صحة قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية بمدينة قنا

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم الجمعة للوحدة الصحية بحي المصالح بمدينة قنا، وذلك بهدف التأكد من تواجد الفريق الطبي وإنتظام الفريق النوبتجي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين.

وخلال الزيارة تابع وكيل وزارة الصحة بقنا، سجلات الإستقبال والمرضي المترددين علي الوحدة الصحية ومدي تقديم خدمات الوقائي بالوحدة الصحية.

وتابع بدران جولته بمراجعة أدوية الطوارئ والحفظ لها بصورة صحيحة والأمصال المتوفرة بالوحدة وملفات المرضي المختلفة بالوحدة.

كما تابع النظافة العامة بالوحدة وإلتزام الفريق بمكافحة العدوي وإتباع أساليبها الصحيحة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، أعمال الوحدة الصحية بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من إنتظام الفريق الطبي النوبتجي، وخلال تفقده للوحدة راجع الدكتور محمد بدران رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر والأمصال.

كما راجع وكيل صحة قنا، تردد الوحدة الصحية وتكامل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها، هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة علي كافة منافذ الخدمة الصحية سواءاً من المستشفيات العامة والمركزية أو الوحدات الصحية .

مضيفاً ان ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بتكثيف المرور والمتابعة و الرقابة علي منافذ الخدمة الصحية المختلفة بالمحافظة.