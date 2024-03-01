الجمعة 01 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أمن أسيوط يضبط 54 قضية إتجار مخدرات وسلاح وينفذ 539 حكما قضائيا

مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط

ضبطت مديرية أمن أسيوط 42 قضية تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وتم ضبط 46 متهماً بتلك القضايا، حيث كان بحوزتهم 18 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و33 فرداً محلياً، بالإضافة إلى عدد من الطلقات بأنواع مختلفة، ومن بين الموقوفين 37 شخصاً لديهم سوابق جنائية.

وفي إطار الحملات الأمنية، تم ضبط 12 قضية تتعلق بتجارة المواد المخدرة، إذ تم ضبط 3.190 كيلوجرام من الحشيش و1.350 كيلوغرام من مخدر الشابو وكمية من الهيروين مع 18 متهماً، و15 منهم يحملون سوابق جنائية.

وقامت قوات الشرطة في أسيوط بتنفيذ 539 حكما قضائيا متنوعا، ضمن جهودها الحثيثة للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة في المنطقة.

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