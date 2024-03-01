اكتشاف مياه في الفضاء ثلاثة أضعاف حجم المحيطات على الأرض

يعتبر الفضاء من الأسرار العجيبة التي ينكشف أمره يوما تلو الاخر، حيث كثف العلماء من أبحاثهم لاكتشاف ذلك الكون العجيب وما به من موارد، حيث كشف علماء عن وجود مصدر مياه في الفضاء الخارجي أكبر بثلاث مرات من محيطات الأرض.

وعثر فريق من الباحثين بجامعة ميلانو ‏في إيطاليا على نجم يبعد 450 سنة ضوئية محاط بكمية مذهلة من البخار.

وأفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنه تم رصد النجم باستخدام مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية.

وكشف الباحثون، في دراسة نشرتها مجلة Nature Astronomy، أن حجم النجم المكتشف يبلغ ثلاثة أضعاف حجم جميع المحيطات على الأرض، لافتين إلى أنه يمكن أن يمثل مكان ميلاد الكواكب.

قال ستيفانو فاتشيني، المؤلف الرئيس للدراسة العلمية، إن حجم البخار يمكن أن يحسِّن فرص أن يكون الكوكب صالحًا للحياة بمجرد تشكُّله هناك، معربًا عن سعادته برؤية صورة لمحيطات من بخار الماء في المنطقة نفسها التي من المحتمل أن يتشكل فيها الكوكب.