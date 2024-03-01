مقتل 3 مواطنين في مشاجرة بين العائلات بمركز القوصية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم نتيجة مشاجرة بين عائلتين، المساعدة والدوايدة بمركز القوصية شمال محافظة أسيوط وتم نقل الجثث إلى المشرحة بعد وقوع الحادث

واستمرت المشاجرة بين عائلتي المساعدة والدوايدة في مركز القوصية شمال محافظة أسيوط لفترة طويلة بحسب شهود العيان ولقد لقي مصرع ثلاثة أشخاص إثر المشاجرة بين العائلتين وتم نقل جثث الضحايا، وهم "أحمد ط." و"سلامة ع." و"أحمد س." من عائلة المساعدة إلى المشرحة وتمكن الأمن من السيطرة على الموقف وضبط الأطراف الرئيسية في المشاجرة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة لعمليات الكشف والتشريح وبعد ذلك تم دفن الجثث

ومن المتوقع أن تجرى تحقيقات دقيقة لتحديد أسباب وملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المشاجرات يؤدي في الكثير من الأحيان إلى فقدان الأرواح، مما يستدعي ضرورة تعزيز قيم التسامح وحل النزاعات بطرق سلمية في المجتمعات.