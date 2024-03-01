سيدة أمريكية تهدي كلية طب مليار دولار وتسدد مصروفات الطلاب لمدى الحياة

تبرعت الدكتورة روث غوتسمان، وهي أستاذة سابقة في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك ورئيسة مجلس أمناء أينشتاين وأرملة أحد المستثمرين في وول ستريت، بمبلغ مليار دولار للكلية ووضعتها وديعة لتسديد مصروفات طلابها لمدى الحياة.

وقالت المتبرعة غوتسمان في كلمتها: “في كل عام، يلتحق أكثر من 100 طالب وطالبة بكلية ألبرت أينشتاين للطب لمتابعة دراستهم في الطب والعلوم”، مضيفة : “أنا ممتنة للغاية لأن زوجي الراحل، ساندي، ائتمنني على هذه الأموال، يشرفني تقديم مثل هذا التبرع لمثل هذه القضية النبيلة”.

واحتفل الطلاب في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك بإعلان الجامعة بأنهم يمكنهم مواصلة دراستهم دون دفع الرسوم الدراسية.

وعندما تم الإعلان عن التبرع، كان الطلاب متحمسين للغاية: قفز بعضهم من على كراسيهم، وصفق آخرون بصوت عالٍ، ووقف البعض لتكريم المتبرع.

الدكتورة روث غوتسمان

وقد صرحت مؤسسة مونتيفيوري، التي تعد كلية أينشتاين جزءًا منها، مبينة: "سيغير هذا التبرع بشكل جذري قدرتنا على جذب الطلاب الملتزمين برسالتنا، وليس فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، وبالإضافة إلى ذلك، من خلال تحرير طلابنا (من الأعباء المالية)، سيتمكنون من متابعة المشاريع التي كانت ستكون مكلفة لولا ذلك التبرع السخي للغاية".