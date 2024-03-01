إخماد حريق شب داخل مخزن ملابس في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس ببدروم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن ملابس ببدروم أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في حريق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعي السمك في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

البداية كانت لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، حيث تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاملَين أحدهما متوفى، طرف ثان تاجر أسماك ونجله أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المتوفى باستخدام سلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في هجوم مسلح بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لحل لغز مقتل جواهري لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا اللواء علاء بشندى مدير المباحث يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بأن المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.