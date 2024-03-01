الأهلي يهزم يانج افريكانز بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

فاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلى على نظيره يانج افريكانز، بهدف دون رد، فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري الأبطال الأفريقية.

تقدم للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 46 من احداث المباراة.

حسم على احداث اللقاء الذي جمع بين الاهلي ويانج افريكانز، الاستحواذ من أصحاب الأرض، على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر التى شهدت مسلسل ضياع الفرص التهديفية للاعبي الاحمر فى الشوط الاول من أحداث اللقاء.

والتى انتهت بـ ألغاء حكم المباراة هدفا للأهلى عن طريق بيرسي تاو بداعى التسلل.

ومع انطلاق المنعطف الاخير من المباراة، الذى شهد انفراد تام للاعبي يانج أفريكانز بمرمى الاهلي لولا تألق الحارس مصطفى شوبير لنقذ مرماه من هدفا مؤكدا ويحافظ على شباكه نظيفه.

حتى جاءت الدقيقة 64 وتمكن حسين الشحات من احراز هدف التقدم للاحمر في شباك الخصم.

وتستمر رواية الهجمات بين الفريقين، مع اهدار الفرص المتبادلة لتنتهى احداث اللقاء بهدف دون رد.

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 6 مباريات محصلة الفوز في 3 لقاءات والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك فريق يانج أفريكانز 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: موديست.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.