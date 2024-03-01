مزرعة دير الأنبا هرمينا بأسيوط الجديدة تشهد صلاة القداس برئاسة مطران أسيوط

شهدت مزرعة دير الأنبا هرمينا بأسيوط الجديدة حضورًا ملفتًا لعدد من كبار رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، حيث يواصل الأسقف الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير القديس الأنبا هرمينا السائح، العمل بتفانٍ في خدمة أبرشيته والرعاية الروحية لأبناء الكنيسة

حيث شهدت مزرعة دير الأنبا هرمينا بأسيوط الجديدة، التابعة للدير الأثري بالبداري، صلاة القداس بحضور الأسقف الأنبا أولوجيوس ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق العامر وكان الحضور الجماعي لاحتفالات القداس يشمل أيضًا الأسقف الأنبا ثاؤفيلس منفلوط وتوابعها، والأسقف الأنبا بسنتى ابنوب وتمت صلوات القداس بحضور الأساقفة المذكورين وجمع كبير من الشعب

وقد شهدت الصلاة حضور عدد من رجال الدين المسيحيين، حيث شارك الأساقفة ورؤساء الأديرة في هذا الحدث الديني المهم وتمت الصلاة في جو هادئ ومليء بالتأمل، فيما امتزجت أصوات التسبيح بطبيعة المكان الخلابة. وقد أعرب الحضور عن فرحتهم بالمشاركة في هذا الحدث المميز الذي يجمعهم لتقديم الصلوات والتأمل.

هذا الحدث يأتي في إطار جهود الكنيسة لنشر السلم والمحبة في المجتمع المصري، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الدينية والاجتماعية والتربوية. كما يُعد هذا النشاط فرصة لتوحيد العلاقات بين رجال الدين وأتباع الكنيسة، وتشجيع قيم التسامح والتعايش بين الأديان.

من جانبهم، عبر الأساقفة عن سعادتهم بالمشاركة في صلوات القداس وتبادلوا التحيات والدعوات لخدمة الكنيسة والمجتمع بشكل عام. وأكدوا أهمية دور الكنيسة في نشر السلام والتآلف بين أبناء الوطن.