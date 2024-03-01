محافظ جنوب سيناء رئيس شرفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية

يتابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي لمؤتمر السياحه الصحيه ادق التفاصيل والتجهيزات قبيل ساعات قليله من انطلاق مؤتمر السياح الصحيه صباح الغد والذي يستمر من 2و3مارس الجارى تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ،وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك بفندق الماسة( سانت ريجيس) بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واكد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي المؤتمر ان جنوب سيناء سوف تصبح عاصمه السياحه العلاجيه في مصر بفضل ما تمتلكه من مميزات مشيرا الى ان المؤتمر سيكون فرصه لاستعراض إمكانات جميع محافظات مصر في السياحه العلاجيه ،كما اشار الى ثقته في تضافر جميع الجهود لانجاح المؤتمر والوصول الى نتائج ملموسه على ارض الواقع.



معربا على ثقته في نجاح هذا النوع من السياحه لما تمتلكه مصر من إمكانات هائلة في هذا المجال.



كما سيتم رفع توصيات المؤتمر ونتائجه الى السيد رئيس الجمهوريه.



كما اشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه ورئيس المؤتمر ان الرئيس السيسي وجه بالاستفاده القصوى من تجارب الدول الناجحه في السياحه العلاجيه، مؤكدا ان مصر تمتلك القدره وافضل وافضل المؤسسات الصحيه والعناصر الطبيه والكفاءات المشهود لها دوليا لتنميه السياحه العلاجية.



و اشار الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه الى الاهميه السياسيه للمؤتمر فمصر لديها كافه المقومات لتكون المقصد الاول للسياحه العلاجيه في افريقيا والشرق الأوسط.