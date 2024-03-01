إصابة مواطن بالرصاص في الرأس بسبب الثأر في قرية بني حسين بأسيوط

في حادث مأساوي في محافظة أسيوط، تعرض "محمود س. ح." البالغ من العمر 47 عامًا والذي يعيش في قرية بني حسين التابعة لمركز شرطة أسيوط إلى إصابة بالرصاص في الرأس. كشفت التحريات الأولية أن المأساة نجمت عن نزاع كان مستمرًا بين عائلتين في القرية نتج عنه خصومة ثأرية.

حيث تعرض المواطن لإصابات بطلقات متعددة في منطقة الرأس بقرية بني حسين التابعة لمركز شرطة أسيوط وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث نتج عن مشاجرة نشبت بين عائلتين في القرية نتيجة خصومة ثأرية.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه للأسف فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البليغة.

وبدأت الشرطة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتحقق من هويات المشتبه فيهم وملابسات المشاجرة الدموية التي أسفرت عن هذا الحادث الأليم.