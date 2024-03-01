مصطفى كامل يخرج عن صمته بعد وفاة حلمي بكر .. فيديو

خرج نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عن صمته بعد وفاة الموسيقار حلمي بكر، وذلك خلال مقطع فيديو جديد عبر صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال مصطفى كامل خلال الفيديو:" الأستاذ حلمي بكر البقاء لله، الأستاذ حلمي بكر مات لكل الناس اللي كانت سيباه ".

المهن الموسيقية تنعي حلمي بكر

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد فترة صراع مع المرض .

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي:" البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ دقائق قليلة بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".