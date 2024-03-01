أكثر الأطعمة صعوبة في الهضم وتأثيرها على المعدة

يمكن لبعض المنتجات والأطباق إثارة أعراض غير سارة للغاية، مما يشير إلى مشاكل في الهضم، وحرقة المعدة وثقلها والغثيان والغازات، كشف خبراء التغذية عن الوجبات التي قد تجعل الإنسان يندم على ما تناوله.

الطعام المقلي

الدهون الزائدة المستخدمة عند قلي الأطعمة الدهنية بالفعل تجبر الجهاز الهضمي على بذل الكثير من الجهد في تحطيم هذه الوفرة من الأحماض الدهنية. في الوقت نفسه، يصرف الجهاز الهضمي عن هضم المنتجات الأخرى.

الفول

تعتبر الفاصوليا صحية بشكل لا يصدق، ومع ذلك يمكن أن تؤدي إلى حالة غير مريحة للغاية. ويرجع ذلك إلى احتوائه على السكريات قليلة السكريات، والتي يصعب هضمها وتسبب تكوين الغازات.

بطاطس مهروسة

البطاطس نفسها عبارة عن خضروات نشوية تحتوي على كربوهيدرات معقدة. الحليب هو مصدر للبروتين. خلط المكونات التي تتطلب إنزيمات مختلفة للهضم يؤدي إلى الانتفاخ والثقل في المعدة.

الآيس كريم

مزيج اللاكتوز والدهون والسكر هو "قاتل" حتى بالنسبة للمعدة القوية جدًا، وتناول هذه الأطعمة الشهية محفوف بالتشنجات وعسر الهضم.

الكرنب

تحتوي الخضروات الصليبية على مادة الرافينوز الكربوهيدراتية التي لها القدرة على انتفاخ الأمعاء مثل البالون. وقد يكون الأمر مؤلمًا، وليس فقط غير مريح.

البصل

يغير البصل في شكله الخام حموضة المعدة ويؤدي إلى تكوين الغازات بشكل مفرط؛ كما أن الغشاء المخاطي ليس صديقًا له.

عصائر طبيعية

حتى كوب واحد من العصير الطازج يمكن أن يحتوي على الكثير من الأحماض التي تهيج جدران المعدة والأمعاء.