الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

احتفالا باليوم العالمى للمرأة وعيد الأم.. فتح مستشفيات الشرطة للكشف على السيدات

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى للمرأة

خصصت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان بمناسبة الإحتفال بـ (اليوم العالمى للمرأة - يوم المرأة المصرية- عيد الأم)، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً) يومى (1، 8/3/2024) و (بداية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً) أيام (15،23،29/3/2024).


 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة  المصرية ودورها الفعال فى المجتمع.


يأتي ذلك تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.. 

 

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