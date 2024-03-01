مقتل مواطن والعثور علي جثته في ظروف غامضة بأبوتيج جنوب محافظة أسيوط

أثار العثور لى جثة شخص في دائرة مركز أبوتيج جنوب محافظة أسيوط القلق والاستياء في المنطقة إذ تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً عن الحادث، حيث هرعت فرق الشرطة والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج إلى الموقع للتعامل مع الحادث.

وتم التأكد من هوية الضحية، الذي كان يدعى "ع. ع. أ." ويبلغ من العمر 42 عاما، وتبين من التحقيقات الأولية أنه تعرض لإصابة بطلق ناري مما أسفر عن وفاته. وقد تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي لإجراء الكشف الطبي اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقع وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالحادث وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وتجري الشرطة بالتعاون مع النيابة العامة المختصة التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة الكاملة وتحديد الجناه