قبل انعقاد أولى جلساتها.. حقائق هامة في محاكمة المتهمين بقتل الضابط اليمني

تتجه أنظار الرأي العام المصري ومتابعي الشأن القضائي، الأحد المقبل، إلى انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، داخل شقته في منطقة فيصل.

خلال السطور التالية، نستعرض أبرز التفاصيل التي ألقت بظلالها على الواقعة، قبل بدء انعقادها الأحد المقبل.

تحديد هوية المتهمين

في 19 فبراير تحت أجهزة الأمن في التوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة، وإلقاء القبض عليهم، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من رمضان م ب ع 29 سنة سائق ومقيم المنيرة الغربية بالجيزة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد"، وعبدالرحمن أ ش م 19 سنة خراط ومقيم الطوابق بالجيزة وإسراء ص م ع 22 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة وسهير ع م ع 17 سنة ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر بالقاهرة.

النيابة تنتدب الطب الشرعي

في أعقاب ذلك، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، كما انتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

المتهمون يُقرون بجريمتهم

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة، اعترف الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة، لتصدر النيابة قرارا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.