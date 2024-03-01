حسين الشحات يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك يانج أفريكانز بدوري الابطال

تقدم الاهلى على يانج افريكانز بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

سجل هدف الاهلى في شباك يانج افريكانز حسين الشحات في الدقيقة 46 من احداث المباراة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال أفريقيا

وانتطلقت صافرة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام منافسات دوري أبطال افريقيا الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءص بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.