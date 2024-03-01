بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري السعودي

ينتظر عشاق الكرة السعودية بفارغ الصبر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد والتي ستقام على أرضية ملعب المملكة ارينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

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يهتم الكثير من المواطنين معرفة تفاصيل مباراة الاتحاد والهلال في اي ملعب وموعدها والقنوات الناقلة، حيث أنه من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد امام نظيره نادي الهلال على أرضيه ملعب المملكة آرينا، في الجولة الثنية والعشرين من بطولة دوري روشن 2024، وتكون في يوم الجمعة القادمة الموافق 1 من شهر مارس 2024، وعلى أن يقوم الحكم بإطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وعبر هذا التقرير سوف نوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره ومنافسه اتحاد جدة، اليوم الجمعة الموفق 1 من مارس 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023- 2024.

ويقوم ستاد المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال، باستضافة مباراة الفريق المقبلة أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي وكان الهلال قد هزم الاتفاق بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار مواجهات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للموسم الحالي.

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بينما يتواجد فريق الاتحاد رفقاء النجم الفرنسي كريم بنزيما، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة من 21 مباراة، بواقع 11 انتصار و4 تعادلات، وتلقى «حامل اللقب» الهزيمة في 6 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب المملكة أرينا.

تشكيل الهلال

قرر المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، أن يدخل مباراة فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود، كوليبالي، آل بليهي، لودي.

في خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ميشايل.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، الشهيري.

تشكيل الاتحاد

سيدخل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق الاتحاد، أن يدخل مباراة فريقه لمواجهة الهلال في دوري روشن، بتشكيل مكون من: -