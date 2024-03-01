ثلاثي الإسماعيلي يواصلون التأهل على هامش مران الفريق

واصل أحمد الشيخ و محمد مخلوف ومحمد فوزي ثلاثي فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباتهم التأهيلية وذلك على هامش المران الختامي للفريق.

وبستضيف الدراويش نظيره بلدية المحلة غدا السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الثلاثي برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء ضيفه بلدية المحلة السبت المقبل وذلك لحساب الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط حالة من الإصرار والتحفز لدى اللاعبين بغرض استمرار مسيرة النتائج الإيجابية وتعديل مسار الفريق بجدول المسابقة.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الاحمال أحمد سامح بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وخاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية بناء الهجمات وآخرى من شأنها قياس رد لدى كل حارس مرمى.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.