زمالك ٢٠٠٩ يفوز على زد بثلاثية نظيفه

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على زد إف سي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من، أحمد إبراهيم "هدفين"، وأحمد محمود "هدف".

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فني مميز خلال اللقاء، وسيطروا على مجريات اللقاء، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل ثلاثة أهداف بخلاف إهدار بعض الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم مدرباً مساعداً، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وحسن شعير طبيباً، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، ونبيل أحمد محمود إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، و عماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، و أعضاء اللجنة الفنية على حضور المباراة، لمؤازرة الفريق الأبيض.

وفي نفس الوقت تواجد عبد الستار صبري المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2009، وأمير عبد الحميد مدرب حراس المرمى، من أجل متابعة لاعبي الفريقين تمهيدا لضم العناصر المميزة للمنتخب.