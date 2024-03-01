بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف فريق الأهلى في السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره يانج افريكانز التنزانى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا في مواجهة يدخلها المارد الأحمر في حضور 30 ألف مشجع من أنصاره بحثاً عن انهاء دور المجموعات متصدراً لمجموعته بعدما ضمن تأهل لدور الثمانية.
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز يلا شوت بدون تقطيع HD
بعد أن ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهل إلى ربع نهائي الأبطال، يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، أمام يانج أفريكانز وهو عينه على الفوز أو نقطة التعادل، وذلك من أجل ضمان صدارة المجموعة الرابعة والتي تضم، الفريق التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة وذلك برصيد 9 نقاط من 5 مباريات خاضهم المارد الأحمر في دور المجموعات حتى الآن، بواقع انتصارين وثلاث تعادلات، وضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه يبحث عن الصدارة.
كما ضمن فريق يانج أفريكانز التأهل هو الآخر إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة النادي الأهلي، وذلك عقب فوزه الكاسح في الجولة الماضية على حساب شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة.
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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي ويانج افريكانز عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
لذلك يبحث الأهلي في مباراة اليوم، على الفوز أو نقطة التعادل على الأقل، من أجل ضمان صدارة المجموعة الرابعة، ومواجهة أحد فرق المركز الثاني في الدور ربع النهائي، بحثاً من المارد الأحمر على النجمة الثانية عشرة.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم
وبعد ان وضحنا لجميع المتابعين موعد المباراة واسم المعلق، سنوضح لكم الان تردد القنوات التي سوف تتولي مهمه عرض ونقل المباراة بجودة عالية:
قناة Bein sports 6
- تردد القناة: 11054
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- جودة القناة: HD
قناة أون تايم سبورتس الأرضية
- تردد القناة: 11681
- القمر الصناعي: النايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- جودة القناة: HD
تشكيل الاهلي لمباراة يانج افريكانز
ولقد جاء التشكيل الخاص بالاهلي اليوم امام يانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا الي:
- في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
- في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.
- في خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – محمد مجدي أفشة.
- في خط الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – حسين الشحات.
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