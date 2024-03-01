البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا
اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «القاهرة الدولي» معقل كتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر.
البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز يلا شوت اليوم
أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم من بنين حيث من المقرر أن يتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من البنيني لويس ديجيندو حكمًا للساحة، إريك ايمافو مساعد أول، لوسيان هوتنونو مساعد ثاني، تنيسيلا ديدجيناتشي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.
ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز على قمة المجموعة بعد تأكد تأهل الفريقين للدور ربع النهائي في البطولة الأفريقية عقب فوز الأهلي على ميدياما بغانا بهدف نظيف في الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة في تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.
ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وميدياما الغاني برصيد 4 نقاط في المركز الرابع.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز عبر الضغط هنا ..
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افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج افريكانز
جاءت ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج افريكانز غدًا الجمعة الموافق 1 مارس 2024 على النحو التالي..
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
- التردد: 11493 أفقي
- معدل الترميز: 22000
- القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
- التردد:11954 أفقي
- التردد 11836 أفقي
- معدل الترميز: 27500
- القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
- التردد: 11169 أفقي
- معدل الترميز: 20400
- القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
- التردد: 11900 عمودي
- معدل الترميز: 27500
- القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
- التردد: 11109 عمودي
- معدل الترميز: 3407
- القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
- التردد: 11293 عمودي
- معدل الترميز: 27500
- القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
- التردد: 11555 عمودي
- معدل الترميز: 30000
- القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
- التردد: 11174 عمودي
- معدل الترميز: 28800
- القمر: AzerSpace 46°E
قناة Comedy TV
- التردد: 11174 عمودي
- معدل الترميز: 28800
- القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
- التردد: 11371 أفقي
- معدل الترميز: 29900
- القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
- التردد: 11293 عمودي
- معدل الترميز: 27500
- القمر: Afghansat 1
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