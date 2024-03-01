قافلة تنموية شاملة من جامعة الزقازيق لقرية أولاد سيف

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢ لقرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية.

تأتي عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .

واطمأنت نائب رئيس جامعة الزقازيق على تجهيزات القافلة من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ط، وذلك لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم: «الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، وحملة للكشف عن أمراض الثدى، والسكر والضغط».

وتشتمل القافلة على تخصصات طبية هى: «الباطنة، والعظام والأطفال، والصدر والقلب».

كما تشارك فيها مديرية الطب البيطرى والأوقاف، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة «صنايعية مصر».