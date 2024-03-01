موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسورارا الغيني

يُعقد في الواحدة ظهر غداً السبت بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يمثل الزمالك في الاجتماع الفني كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي سوار الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة اللقاء.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية قبل المباراة المرتقبة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.