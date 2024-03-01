الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسورارا الغيني

عمرو أبو العز
عمرو أبو العز

يُعقد في الواحدة ظهر غداً السبت بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يمثل الزمالك في الاجتماع الفني كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي سوار الغيني،  بالإضافة إلى طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة اللقاء.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية قبل المباراة المرتقبة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

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