موديست يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيله لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.
خط الهجوم: موديست.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.