الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موديست يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيله لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

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