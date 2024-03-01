موديست يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيله لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.