رموز الجالية المصرية بالنمسا يشاركون في ذكرى انتصار البوسنة.. صور

حرص عدد من رموز الجالية المصرية بالنمسا على المشاركة في ذكرى نصر البوسنة، وذلك بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس النمساوية.

وقال الأستاذ الدكتور حسن موسى، رئيس الهيئة الدينية الإسلامية "التقوى" بالنمسا، إننا حرصنا على تلبية دعوة المهندس مهدي ميكتش رئيس المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس وذلك لما تربطنا من علاقات مع رئيس المركز من ناحية، ولأن المركز هو أحد أهم مكونات الهيئة الدينية الإسلامية "التقوى" التي نشرف برئاستها من ناحية أخرى، وأيضا لما يربط مصر الدولة الكبيرة بالبوسنة من ناحية ثالثة، حيث نحرص على أداء الدور الذي يليق بمصرنا الحبيبة والتي لها مكانة هائلة - بما تملكه من صرح علمي هو الأول في العالم الإسلامي وهو الأزهر الشريف - في نفوس كل أبناء العالم الإسلامي.

ومن ناحيته أكد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، على أهمية مشاركة رموز الجالية المصرية في مثل هذه المناسبات الهامة، حيث أن ذلك يعكس من ناحية تفاعل أبناء الجالية المصرية في النمسا والخارج عموما مع أبناء الجاليات الأخرى وخاصة ما ترتبط بمصر بوشائج كما هو الحال مع أبناء الجالية البوسنية بالنمسا، كما تعكس من ناحية أخرى مكانة أبناء الجالية المصرية عند الجاليات الأخرى التي تحرص على دعوتهم لمناسباتهم الهامة.



أما المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، فذكر أنه بحكم إقامتنا في مقاطعة شتايرمارك فإنه يربطنا علاقات هامة مع الجمعيات الأهلية الفاعلة في المقاطعة والتي يأتي في مقدمتها المركز الثقافي الإسلامي بمدينة جراتس عاصمة المقاطعة، حيث تشرفنا سابقا باستقبال المهندس مهدي رئيس المركز وهناك علاقات وطيدة بين اتحادنا والمركز الثقافي الإسلامي ومن هنا كان حرصنا على تلبية الدعوة.



وقال أحمد نصار أحد أهم رموز الجالية المصرية بالنمسا - وكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة - إننا نحمل على عاتقنا إظهار صورة مصر في الخارج بما يليق ومن هنا يأتي حرصنا على المشاركة في الفعاليات الهامة لأبناء الجاليات العربية والإسلامية بالنمسا.



ومن جانبه قال إسلام طاحون ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالعاصمة النمساوية فيينا أننا حرصنا، رغم ضيق الوقت، ورغم أن الاحتفال يأتي في يوم عمل، على تلبية دعوة المركز الثقافي الإسلامي في جراتس وصاحبنا الأستاذ الدكتور حسن موسى رئيس الهيئة الدينية الإسلامية "التقوى" بالنمسا، حيث أن هذا يأتي في إطار الدور الذي ألزمنا به أنفسنا في تقديم صورة مصر في الخارج في أفضل صورة، وذلك من خلال إقامة جسور بين ثقافتنا المصرية وبين ثقافات الدول الشقيقة والصديقة والتي تأتي دولة البوسنة إحدى هذه الدول.



وأخيرًا قال حسن نصار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن حرصنا على تلبية الدعوة جاء في إطار توحيد العلاقات المتميزة التي تربطنا بالجمعيات الفاعلة على مستوى مقاطعة شتايرمارك والنمسا عموما، وخاصة الجمعيات التي تمثل التوجهات الثقافية الراقية والتي تدرك قيمة التبادل الحضاري وتعمل على ترسيخ مفاهيم المشاركة والاندماج مع الاحتفاظ بالهويات الخاصة، ونحن حرصنا على تقديم التهنئة للأصدقاء والزملاء من أبناء الجالية البوسنية الشقيقة.

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