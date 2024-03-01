نائب محافظ قنا يُتابع حركة البيع بمعرض أهلًا رمضان بمركز الوقف

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الجمعة، حركة البيع والشراء بمعرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بقرية المراشدة بمركز الوقف شمال قنا.

وقال نائب محافظ قنا، إن معارض اهلا رمضان تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، و جودة عالية، للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف عمر، بأنه تم إقامة معارض أهلا رمضان بكافة مراكز المحافظة من ابوتشت شمالا إلى مركز قوص جنوبًا، فضلا عن الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلع غذائية مدعمة.

نائب المحافظ يتابع المعرض

يذكر أن محافظة قنا بها 718 منفذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحرك ، تتبع العديد من الجهات ( مديرية التموين – القوات المسلحة – وزارة الداخلية – الغرفة التجارية – مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة – الجمعيات الأهلية – مديرية الزراعة – صندوق تحيا مصر – الأحزاب السياسية – مديرية التربية والتعليم).

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان رئيس مركز ومدينة الوقف.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة قنا عن تشغيل 9 معارض أهلًا رمضان بمراكز ومدن قنا، ويعد معرض أهلاً رمضان بمركز الوقف، هو رابع المراكز التي يزروها المحافظ ونائبه.