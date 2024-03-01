"بمشروع هارموني" آيسف سوهاج يمثل مصر في أمريكا 2024

فازت بنت سوهاج الطالبة سحر أشرف محمود، من خلال مشروع "هارموني" في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية بتذكرة التأهل إلى المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف " ISEF " الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو القادم.





جاء ذلك خلال التصفيات النهائية التي أقيمت بالقاهرة، والتي تأهلت لها الطالبة الفائزة ضمن مشروعات سوهاج المشاركة في المعرض النهائي الجمهوري بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، عقب سلسلة من ورش عمل للطلاب والمعلمين والمعارض التمهيدية ومعرض محلي، أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، ومتابعة الأستاذ ماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف الأستاذة ناهد حسن عبدالله، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وعادل محمد حسن، منسق عام آيسف سوهاج.





جدير بالذكر أن الطالبة الفائزة تلقت تدريباتها تحت إشراف مشيرة أحمد راجي، بقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة طهطا التعليمية.





وفي سياق متصل تمكن توجيه عام المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بقيادة ناصر حجازي، من تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة النشاط الطلابي الصيفي، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، ومتابعة عطا الميموني، مدير عام التعليم العام، ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية .





جاء ذلك عقب فوز إدارتي سوهاج وأخميم بالمركز الأول في المسابقة.