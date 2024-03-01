الشباب والرياضة تستكمل فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

تواصل وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي" أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان.



يذكر أن برنامج أهل مصر هو برنامج "تثقيفي - توعوي " يسعى لتحقيق شباب المحافظات الحدودية لمعرفة عظمة التاريخ ، كما يضم أنشطة فنية وثقافية متنوعة، في تجربة لن تمحى من ذاكرتهم .

يهدف البرنامج إلى زيادة الوعى وخلق الإنتماء والولاء ،ويأتي ذلك من خلال دعم ورعاية الوزاره لنجاح البرنامج والتي تقوم بتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور الشباب بالمجتمع .

وفي جانب من الفعاليات تم تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية بأسوان ، ألقت خلاله الأستاذة ولاء عرفه- منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

،محاضرة عن جهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الشباب عن أثر المخدرات على الأمن القومى المصرى.