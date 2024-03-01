الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تستكمل فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي" أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان.


يذكر أن برنامج أهل مصر هو برنامج "تثقيفي - توعوي " يسعى لتحقيق شباب المحافظات الحدودية لمعرفة عظمة التاريخ ، كما يضم أنشطة فنية وثقافية متنوعة، في تجربة لن تمحى من ذاكرتهم .

 

 

يهدف البرنامج إلى زيادة الوعى وخلق الإنتماء والولاء ،ويأتي ذلك من خلال دعم ورعاية الوزاره لنجاح البرنامج والتي تقوم بتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور الشباب بالمجتمع .

وفي جانب من الفعاليات تم تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية بأسوان ، ألقت خلاله الأستاذة ولاء عرفه- منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى 
،محاضرة عن جهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الشباب عن أثر المخدرات على الأمن القومى المصرى.

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