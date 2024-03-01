النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل طفل طلبًا لفدية لمحكمة الجنايات

أصدرت النيابة العامة اليوم قرارًا بإحالة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة 21 مارس 2024.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده العثور على جثمان ابنه بأحد المجاري المائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها ثلاثة متهمين.

وتبين أن المتهمين كانوا على علم بمقدرة والد المجني عليه المالية ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية، اتفقوا على ارتكابهم الجريمة لطلب فدية من والده، وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه، ثم قاموا بقتله خشية افتضاح أمرهم.

وقد أقر المتهمون تفصيلًا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمون لتصويرِ محاكاتِهم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامة.

من المقرر أن تعقد محكمة الجنايات جلسة عاجلة للنظر في القضية يوم 21 مارس 2024.