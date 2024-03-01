ضعف المياه عن مركز اهناسيا ومطار دنديل "من السبت إلى الاثنين"

مياه بنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لأعمال التطهير الدورية وتخفيف الضغوط بمحطة مياه معصرة نعسان ،مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز اهناسيا ومطار دنديل من السبت 2 مارس حتى الاثنين 4 مار س، في الفترة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـــ 4 عصراً

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.