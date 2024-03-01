ضبط 35 سيارة مخالفة لقانون البيئة بالشرقية| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى احدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفي هذا الإطار قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة ، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 35 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

فى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة، منها 85 سيارة تعمل بالسولار و60 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص على تحرير 25 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار و10مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى35 مخالفة.

وأضاف محافظ الشرقية بأنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيزالملوثات في الهواء من أهمها: "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و"مبادرة 100 مليون شجرة "و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة وخاصة أقراص" فوسفيد الألومنيوم" المعروفة باسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، ورصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمركز ديرب نجم أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع المبيدات والمخصبات يعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية في حضور العميد أسامه البنوي والرائد محمد صبره وأفراد إدارة شرطة المسطحات والمهندس اسامة محمد الصغير مدير ادارة الرقابة والمهندس عرفة الهادي مفتش الرقابة والمهندس ياسر محمد طايع رئيس قسم الرقابة بمركز بديرب نجم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تحريز كمية من مستلزمات الانتاج من كرتون وعبوات مختلفة الاحجام وعلب فارغة معدة لتعبئة البودر وجراكن سعات مختلفة وشكائر لتعبئة المنتجات واكياس بلاستيك وبراميل مختلفة الاحجام واستيكرات تخص شركات اخرى وعدد من الآلات والموازين الخاصة بالخلط والتعبئة وكمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر المستخدمة في التصنيع وكمية كبيرة من الكراتين المعبأة بمختلف أنواع المخصبات والمبيدات المعدة للتوزيع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية للاستمرار في تصدر المحافظة بالمركز الأولى على مستوى الجمهورية في انتاج وتوريد محصول القمح، وكذلك تحسين أحوال المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لاتألوا جهداً في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى إستمرار جهود العاملين بالإدارات الزراعية في تنفيذ فعاليات حملة صيانة محصول القمح والتي انطلقت يوم 3 فبراير 2024 م بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامه لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية وتستمر حتي 20 فبراير 2024 بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه الإنتهاء من توزيع كافة المستلزمات الخاصة بالحملة علي مديري الجمعيات الزراعيه والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذره الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام ووضع أكياس المبيد فى بؤر الاصابه وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية علي المحاصيل الزراعية.