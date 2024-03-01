غيابات بالجملة في صفوف اتحاد جدة قبل كلاسيكو الهلال الليلة

يواجه الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو جاريادو، الهلال مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمرمسابقة دوري روشن السعودي.

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ويغيب عن صفوف العميد في خط الدفاع كل من سعد آل موسى، وعمر هوساوي، وفواز الصقور، ومد الله العليان، ومهند الشنقيطي، وأحمد بامسعود، وأحمد شراحيلي، وتركي الجعدي ، وعلى مستوي خط الوسط والهجوم يغيب البرتغالي جوتا فيليبي، وطلال حجي، وحامد الغامدي، وعوض الناشري، بالإضافة إلى كريم بنزيما.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن النصرصاحب الوصافة ، حصدها من 21 مباراة، حقق الهلال 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا.

في المقابل يحتل الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

موعد كلاسيكوالهلال والاتحاد

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .