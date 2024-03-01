هاتف محمول يسقط قتيل في أوسيم

شهدت منطقة أوسيم جريمة مأساوية، بسبب اختفاء هاتف محمول من منزل “حسام”، مما دفع الزوجة للبحث عنه، واتهمت شقيق زوجها لكنه أنكر معرفته مكانه وسط تراشق بالألفاظ بينهم.

هاتف محمول .. يشعل الخلاف بين أبناء العمومة ويسقط قتيل في أوسيم

زادت حدة الخلاف بين الطرفين، وتبادلت السيدة وشقيق زوجها التراشق بالألفاظ، فاتصلت بشقيقيها للاستغاثة بهما، فحضرا إلى منزل أختهما والتقيا بشقيق زوجها وعاتباه على سبيل شقيقتهما فتطور الأمر بينهم إلى مشادة كلامية وتعديا عليه بالضرب.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أنه خلال نظر الخلاف استل شقيق الزوج سكينا وغرسه في صدر أحد الشقيقين ليسقط غارقا في دمائه ويسرع شقيقه الآخر بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة أوسيم بمقتل شاب بطعنة في الصدر، على الفور انتقل ضباط المباحث لفحص ملابسات البلاغ وبيان هوية المتهم.

أفادت التحريات بقيادة مدير المباحث الجنائية ورئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن ابن عمة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث تسببت سيدة في وقوع الجريمة وتبين أن المتهم شقيق زوجها حدث بينهما خلاف بعد اختفاء هاتفها المحمول واتهامها له بالاستيلاء عليه ما سبب خلاف عائلي بينهما.

ألقت مباحث أوسيم بقيادة مفتش مباحث شمال الجيزة والقبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

انتحار أربعيني قفزًا من الطابق الرابع بأكتوبر

وفي واقعة أخري، صرحت نيابة الجيزة، بدفن جثة أربعيني حاصل على بكالوريوس تجارة، ألقي بنفسه من الطابق الرابع من شرفة مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب البطالة.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وإفادة شقيق المتوفي بأن الأخير كان يمر بأزمة نفسية كونه عاطلًا ما أدى لإقدامه على ما فعل.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إخطارًا بسقوط شاب من علو بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، حيث قالت أسرته إنه تخلص من حياته إثر مروره بأزمة نفسية حادة قبل ٣ سنوات، لأنه دون عمل.