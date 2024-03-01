السبب غريب.. أربعيني يقفز من الطابق الرابع بأكتوبر

صرحت نيابة الجيزة، بدفن جثة أربعيني حاصل على بكالوريوس تجارة، ألقي بنفسه من الطابق الرابع من شرفة مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب البطالة.

بسبب البطالة.. انتحار أربعيني قفزا من الطابق الرابع بأكتوبر

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وإفادة شقيق المتوفي بأن الأخير كان يمر بأزمة نفسية كونه عاطلًا ما أدى لإقدامه على ما فعل.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إخطارًا بسقوط شاب من علو بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، حيث قالت أسرته إنه تخلص من حياته إثر مروره بأزمة نفسية حادة قبل ٣ سنوات، لأنه دون عمل.

تفاصيل مقتل شاب في مدينة أوسيم بطعنة من ابن عمته

كما شهدت منطقة أوسيم جريمة مروعة بسبب اختفاء هاتف محمول من منزل “حسام”، مما دفع الزوجة للبحث عنه، واتهمت شقيق زوجها لكنه أنكر معرفته مكانه وسط تراشق بالألفاظ بينهم.

زادت حدة الخلاف بين الطرفين، وتبادلت السيدة وشقيق زوجها التراشق بالألفاظ، فاتصلت بشقيقيها للاستغاثة بهما، فحضرا إلى منزل أختهما والتقيا بشقيق زوجها وعاتباه على سبيل شقيقتهما فتطور الأمر بينهم إلى مشادة كلامية وتعديا عليه بالضرب.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أنه خلال نظر الخلاف استل شقيق الزوج سكينا وغرسه في صدر أحد الشقيقين ليسقط غارقا في دمائه ويسرع شقيقه الآخر بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم بمقتل شاب بطعنة في الصدر، على الفور انتقل ضباط المباحث لفحص ملابسات البلاغ وبيان هوية المتهم.

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن ابن عمة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث تسببت سيدة في وقوع الجريمة وتبين ان المتهم شقيق زوجها حدث بينهما خلاف بعد اختفاء هاتفها المحمول واتهامها له بالاستيلاء عليه ما سبب خلاف عائلي بينهما.

ألقت مباحث أوسيم بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم مصطفى كمال القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.