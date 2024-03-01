تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو في الدوري الفرنسي ..موقف مبابي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره موناكو مساء اليوم الجمعة على ملعب لويس التاني في قمة الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي .

إقرأ ايضًا..

من المتوقع أن يعود كيليان مبابي لـ تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي أمام موناكو رغم تصريحات لويس إنريكي والذي أكد أن يتعين على فريقه التعود على اللعب دون النجم الفرنسي.

يخوض لويس إنريكي، المدير الفني لبي إس جي المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس بيرالدو، دانيلو بيرير، أشرف حكيمي.

خط الوسط: لي كانج إن، فابيان رويز، فيتور فيريرا.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 54 نقطة ، فيما يأتى موناكو فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبينهما بريست فى المركز الثانى بـ43 نقطة.