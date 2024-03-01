العاهل الأردني يشارك مجددا في عملية إسقاط جوي لإيصال مساعدات إنسانية لغزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة، ولكن بعضها سقط داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، قد أفادت، أمس الخميس، بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شارك في عمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.

وكان الجيش الأردني، قد قام يوم الاثنين الماضي، بـ"تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا".

وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، مضيفا أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة، شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرا إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".

ونفذت القوات الجوية المصرية عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات، حسبما ذكرت قناة "القاهرة"، يوم الثلاثاء الماضي، حيث نقلت عن مصادر لم تسمها، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه.