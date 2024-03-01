النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة 20 مارس 2024، بعد انتهاء تحقيقاتها مع المتهم وثبوت اتهامه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار.

تفاصيل الجريمة:

باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها. توصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكابها طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وعندما علم بمقدرة والد المجني عليه المالية، ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية، قام باستدراج المجني عليه وقتله.

إلقاء الجثة وطلب الفدية:

قام المتهم بإلقاء جثمان المجني عليه بإحدى الأراضي الزراعية بعد شطره نصفين، ثم طلب من ذويه فدية مالية.

اعتراف المتهم:

أقر المتهم تفصيلاً بالتحقيقات بكيفية ارتكابه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، وانتقل المتهم لتصوير محاكاة تفصيلات الجريمة في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

النيابة العامة تؤكد حرصها على العدالة:

وأكدت النيابة العامة حرصها على تحقيق العدالة الناجزة في جميع القضايا، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين وأمنهم.