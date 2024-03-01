لتصرفه فى 110 طن سكر .. تحرير محضر جنحة لمركز تعبئة بالخانكة

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة علي الاسواق التجارية بمركزالخانكة،و تم ضبط مركز تعبئة سكر لتصرفة في كميات كبيرة ببيعها في السوق السوداء، و ذلك بالاشتراك مع مجلس مدينة الخانكة و مباحث التموين.

و أشارات مديرية التموين بمحافظة القليوبية، في بيان لهاليوم، انها شنت حملة مكبرة استهدفت المحلات والأسواق التجارية، لمتابعة التزام المسؤليين بها والقرارات التموينية تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وتشكلت حملة من منال احسان وكيل المديرية ووليد عبدالسميع ومحمد دسوقى ومحمد عبدالكافى مفتشى التموين وبالتنسيق مع قوة امنية.

واسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحه ضد احد مراكز تعبئة السكر، وذلك لتصرفه في كميه 110طن سكر دون إخطار مديرية التموين بالاستلام أو البيع وهذا بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

كما تمكنت الحملة من تحرير 127 مخالفة لمخابز بلدية بمدن القناطر الخيرية وقها وقليوب وطوخ وبنها وشبين القناطر في محافظة القليوبية.

وذلك لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه المعجن وغلق بدون أذن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .